DÍA DEL MUNICIPAL: EL DISCURSO DE OSVALDO DINAPOLI EN EL ALMUERZO

En el tradicional almuerzo por el Día del Empleado Municipal, el intendente de General Belgrano, Osvaldo Dinapoli, compartió un mensaje de reconocimiento a los trabajadores y trabajadoras del Municipio, destacó el compromiso de las distintas áreas y anunció una actualización salarial a partir del 1° de diciembre.

La celebración reunió a empleados municipales, funcionarios y representantes de distintos sectores, en una jornada de camaradería que, como señaló el jefe comunal, busca fortalecer el encuentro y el sentido de pertenencia entre quienes forman parte de la administración local.

Durante su discurso, Dinapoli puso en valor la tarea que diariamente realizan los trabajadores municipales, independientemente del área en la que se desempeñen.

«Todos tenemos algo que es muy importante: estamos trabajando para la mejor calidad de vida de nuestros queridos ciudadanos», expresó.

EL ANUNCIO SALARIAL PARA LOS TRABAJADORES

Uno de los momentos centrales del mensaje estuvo relacionado con la situación salarial de los empleados municipales. El intendente anunció que habrá un aumento de sueldo a partir del 1° de diciembre, que se verá reflejado en los haberes que se cobrarán durante los primeros días de enero.

Dinapoli reconoció que la actualización no representa todo lo que los trabajadores esperan, pero explicó que la decisión se toma en un contexto económico complejo, tanto a nivel nacional como provincial.

Además, adelantó que a partir de enero habrá una segunda actualización vinculada a la inflación y que posteriormente comenzarán las conversaciones para definir cómo continuará la política salarial durante 2027.

«Sabemos que no es suficiente, que no es lo que estamos esperando, pero sabemos que las situaciones en general son complicadísimas», manifestó, al tiempo que destacó el esfuerzo realizado por el Ejecutivo municipal para avanzar con la mejora.

EL RECONOCIMIENTO A TODAS LAS ÁREAS MUNICIPALES

En distintos pasajes de su intervención, el jefe comunal agradeció especialmente a quienes sostienen diariamente el funcionamiento de los servicios municipales.

También dedicó palabras de reconocimiento al personal docente y al equipo del Jardín Maternal, al que definió como una institución de gran importancia y reconocida en toda la Región 17.

Asimismo, destacó la labor de enfermeras, médicos y trabajadores del Hospital Municipal, y resaltó el crecimiento que viene experimentando el área de Turismo, producto del trabajo y de las iniciativas que se llevan adelante.

«Si no lo hacemos, no se puede llevar adelante», sostuvo, al referirse a la importancia del acompañamiento de los trabajadores para concretar los objetivos de gestión.

UN HOMENAJE A LA HISTORIA Y AL COMPROMISO MUNICIPAL

La jornada también tuvo momentos emotivos. Osvaldo Dinapoli saludó especialmente a Juan Domingo Larsen, quien celebró sus 80 años durante el encuentro, y participó del reconocimiento que se realizó en el marco de la celebración.

El intendente también agradeció a quienes año tras año colaboran con la organización del almuerzo, especialmente a los asadores, y al frigorifico local por el aporte de la carne para la comida.

En otro tramo, convocó y agradeció a los trabajadores que participaron de tareas de organización y armado de la celebración, destacando el esfuerzo que implica el trabajo colectivo.

«MUCHAS GRACIAS POR LO QUE HACEN TODOS LOS DÍAS POR GENERAL BELGRANO»

Hacia el cierre, el Intendente volvió a poner el foco en el compromiso cotidiano de los empleados municipales y en el acompañamiento que recibe de los distintos equipos de trabajo.

Señaló que la tarea municipal no distingue condiciones climáticas ni horarios y que el esfuerzo de cada trabajador resulta indispensable para que la ciudad pueda seguir funcionando y creciendo.

Finalmente, agradeció el acompañamiento de todos y remarcó que el trabajo de los empleados municipales tiene como destinataria a toda la comunidad de General Belgrano.

«Muchas, pero muchas gracias por lo que hacen todos los días por General Belgrano», concluyó.