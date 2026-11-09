9 DE NOVIEMBRE: SE CONMEMORA EL DÍA NACIONAL DEL MAESTRO RURAL EN ARGENTINA

Cada 9 de noviembre se reconoce en nuestro país la labor de los maestros rurales, docentes que llevan la educación a comunidades alejadas y muchas veces deben enfrentar grandes dificultades para garantizar el acceso a la enseñanza. La fecha recuerda el nacimiento de Ángela Peralta Pino, una educadora santafesina cuya historia se convirtió en un ejemplo de vocación, compromiso y dedicación.

ÁNGELA PERALTA PINO, LA «MAESTRA CARACOL»

Ángela Peralta Pino nació el 9 de noviembre de 1901 en Providencia, provincia de Santa Fe. Fue conocida como «La maestra caracol» por su particular manera de recorrer los caminos rurales para acercar la educación a los hijos de hacheros y trabajadores del campo.

Durante más de dos décadas desarrolló su tarea educativa en zonas alejadas del norte santafesino, utilizando una escuela rodante instalada en un antiguo vagón adaptado para transitar por caminos de tierra.

A través de su Escuela Rodante Nº942, recorrió distintos obrajes forestales y parajes rurales, llegando a lugares donde no existían establecimientos educativos permanentes.

Su trabajo fue mucho más allá de la enseñanza tradicional. Además de alfabetizar a niños y niñas, acompañó a las familias, colaboró frente a distintas necesidades sociales y sanitarias y trabajó para mejorar las condiciones de vida de las comunidades que visitaba.

También dejó un importante registro documental de aquella experiencia: reunió testimonios de sus clases y tomó alrededor de 250 fotografías que hoy forman parte de un valioso legado educativo conservado en el Museo Histórico de la ciudad de Tostado.

UNA VOCACIÓN QUE SIGUE SIENDO FUNDAMENTAL

La fecha representa una oportunidad para reconocer a quienes desarrollan su tarea docente en establecimientos rurales de todo el país, muchas veces recorriendo largas distancias y trabajando en contextos atravesados por dificultades de infraestructura, conectividad y acceso a recursos.

En numerosas comunidades, la escuela rural no es solamente un espacio de aprendizaje, sino también un punto de encuentro, acompañamiento y contención para las familias.

En este 9 de noviembre, el reconocimiento alcanza a todos los maestros y maestras rurales que, con compromiso y vocación, sostienen la educación y contribuyen a generar oportunidades en cada rincón de la Argentina.