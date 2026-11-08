SALARIOS MUNICIPALES: CRUCES POLÍTICOS Y UN PEDIDO DE MEJORA APROBADO POR UNANIMIDAD

Un proyecto presentado por el bloque Justicialista generó un extenso intercambio entre los concejales de General Belgrano. Se discutieron los salarios de los trabajadores, las horas extras, la planta municipal y las posibilidades económicas del Departamento Ejecutivo.

UN DEBATE CON POSICIONES ENCONTRADAS

Uno de los momentos de mayor debate se produjo durante el tratamiento de un proyecto de comunicación presentado por el Bloque Justicialista, mediante el cual se solicitó al Departamento Ejecutivo que contemple una mejora salarial para los empleados municipales.

La iniciativa fue aprobada por unanimidad, aunque generó un extenso intercambio de posiciones entre los distintos bloques políticos.

Durante la discusión, el Concejal Justicialista Julio Torrada, autor de la iniciativa, sostuvo que los salarios actuales de los trabajadores municipales resultan insuficientes para afrontar el costo de vida y señaló que, según su planteo, muchos empleados perciben remuneraciones de entre 400.000 y 450.000 pesos.

Desde el Bloque Oficialista, el Concejal Agustin De Andrea manifestó el acompañamiento al proyecto, aunque destacó que el Departamento Ejecutivo mantiene acuerdos salariales con los gremios, incluyendo una cláusula de actualización para 2027 en caso de que la inflación supere los porcentajes acordados.

También defendió la administración de los recursos municipales y sostuvo que la cantidad de empleados se ha mantenido por debajo de los niveles de gestiones anteriores.

Por su parte, el Concejal de La Libertad Avanza Cristian Moretti aclaró que se trataba de un proyecto de comunicación y no de una medida que implique automáticamente un aumento salarial. Además, expresó sus cuestionamientos respecto de las posibilidades de una mejora significativa para los trabajadores.

El Concejal de la Unión Cívica Radical Juan Pablo Apella también intervino en el debate y defendió la política de administración municipal, haciendo referencia a la evolución de la planta de empleados y a los acuerdos alcanzados con los representantes gremiales.

En respuesta, Torrada cuestionó las prioridades del Ejecutivo, mencionó diferencias entre los salarios de los trabajadores municipales y los de funcionarios jerárquicos y reclamó que no se atribuyan las dificultades actuales exclusivamente a gestiones anteriores.

Finalmente, el proyecto fue aprobado por unanimidad.

La aprobación de la iniciativa representa un pedido institucional al Departamento Ejecutivo para que contemple una mejora salarial, pero no implica la aplicación automática de un aumento para los trabajadores municipales.