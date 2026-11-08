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FALLECIÓ ALICIA AURORA BARRACO, A LOS 92 AÑOS

Publicado el 8 de noviembre de 2026 · Por Germán Vitale

Se conoció el fallecimiento de Alicia Aurora Barraco, viuda de Fernández, ocurrido este Domingo 8 de Noviembre de 2026, a los 92 años de edad.

Según informó la empresa Sepelios del Norte, el servicio de sepelio se realizará este Lunes 9, de 08:00 a 12:00 horas.

Posteriormente, sus restos serán inhumados en el Cementerio de General Belgrano.

Las exequias están a cargo de Sepelios del Norte, con domicilio en calle 20 Nº 668, General Belgrano.

Desde NoticiasBelgrano.com y Somos FM 99.5 acompañamos a sus familiares y seres queridos en este difícil momento y hacemos llegar nuestras más sentidas condolencias.

Q.E.P.D.

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