FALLECIÓ ALICIA AURORA BARRACO, A LOS 92 AÑOS
Se conoció el fallecimiento de Alicia Aurora Barraco, viuda de Fernández, ocurrido este Domingo 8 de Noviembre de 2026, a los 92 años de edad.
Según informó la empresa Sepelios del Norte, el servicio de sepelio se realizará este Lunes 9, de 08:00 a 12:00 horas.
Posteriormente, sus restos serán inhumados en el Cementerio de General Belgrano.
Las exequias están a cargo de Sepelios del Norte, con domicilio en calle 20 Nº 668, General Belgrano.
Desde NoticiasBelgrano.com y Somos FM 99.5 acompañamos a sus familiares y seres queridos en este difícil momento y hacemos llegar nuestras más sentidas condolencias.
Q.E.P.D.
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