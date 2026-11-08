ORIENTACIÓN VOCACIONAL, CARRERAS UNIVERSITARIAS Y EDUCACIÓN: LOS TEMAS QUE SE DEBATIERON EN EL CONCEJO

La continuidad de la Escuela Profesional Secundaria, la orientación vocacional y laboral para estudiantes y las carreras previstas para 2027 fueron algunos de los temas educativos abordados durante la última sesión del Honorable Concejo Deliberante de General Belgrano.

En materia educativa, los concejales aprobaron por unanimidad una comunicación rectificatoria vinculada a la continuidad de la Escuela Profesional Secundaria (EPS) en nuestra ciudad.

La iniciativa aclaró que la referencia a una posible discontinuidad de esta propuesta educativa había surgido de un análisis regional sobre estudiantes desvinculados del sistema educativo y no de una decisión adoptada por la Dirección Provincial de Educación Técnico Profesional.

En ese sentido, el cuerpo legislativo manifestó su interés en que se garantice la continuidad de la EPS, destacando su importancia como herramienta de inclusión y como alternativa para que más jóvenes puedan completar sus estudios secundarios.

Por otra parte, también recibió aprobación un proyecto para crear un programa municipal de orientación vocacional y laboral destinado a estudiantes del nivel secundario. La propuesta apunta a brindar herramientas que permitan acompañar a los jóvenes en la elección de sus futuros estudios y posibilidades de inserción en el mundo del trabajo.

Además, se aprobaron pedidos de informes relacionados con las carreras universitarias previstas para el ciclo lectivo 2027 y los gastos realizados durante los Juegos Bonaerenses.

Este último punto generó un intercambio entre los concejales Juan Pablo Apella (UCR) y Emmanuel Vasallo (PJ), quienes expusieron distintas consideraciones sobre el financiamiento provincial y municipal de la competencia.

Mientras Apella destacó el esfuerzo del Municipio para acompañar a la delegación local, Vasallo planteó la necesidad de conocer en detalle los recursos destinados a los Juegos Bonaerenses y reclamó una mayor planificación y acompañamiento.

De esta manera, la sesión también puso sobre la mesa cuestiones vinculadas al acceso a la educación, la formación para el trabajo y los recursos necesarios para acompañar las oportunidades de desarrollo de los jóvenes de General Belgrano.