9 DE NOVIEMBRE: DÍA NACIONAL DEL DONANTE VOLUNTARIO DE SANGRE

La fecha busca generar conciencia sobre la importancia de la donación voluntaria y habitual. Una sola donación puede contribuir a salvar hasta cuatro vidas y resulta fundamental para garantizar el funcionamiento del sistema de salud.

Cada 9 de noviembre, Argentina conmemora el Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre, una jornada destinada a reconocer a quienes realizan este acto solidario y a promover la donación habitual como una práctica esencial para salvar vidas.

La fecha recuerda un acontecimiento histórico para la medicina: el 9 de noviembre de 1914, el médico e investigador argentino Luis Agote realizó una transfusión de sangre utilizando citrato de sodio como anticoagulante, un procedimiento que permitió evitar la coagulación de la sangre fuera del organismo y marcó un avance fundamental para el desarrollo de la medicina transfusional.

En reconocimiento a ese aporte científico, en 2004 se sancionó la Ley Nacional 25.936, que estableció esta fecha como el Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre.

LA IMPORTANCIA DE DONAR DURANTE TODO EL AÑO

La sangre no puede fabricarse artificialmente y su disponibilidad depende de las personas que deciden donar. Se utiliza en intervenciones quirúrgicas, tratamientos oncológicos, accidentes, partos complejos y distintas situaciones de emergencia.

Una sola donación puede beneficiar hasta cuatro pacientes, ya que la sangre extraída puede separarse en distintos componentes, como glóbulos rojos, plasma y plaquetas, que se utilizan de acuerdo con las necesidades de cada persona.

Por eso, los hospitales y centros de salud necesitan contar con reservas suficientes durante todo el año. La donación voluntaria y habitual permite sostener ese abastecimiento y responder a quienes necesitan una transfusión.

¿QUIÉNES PUEDEN DONAR SANGRE?

En términos generales, pueden donar las personas que cumplen con las siguientes condiciones:

Tener entre 16 y 65 años.

Pesar más de 50 kilos.

Gozar de buen estado de salud.

Presentar un documento de identidad.

Respetar el intervalo mínimo entre donaciones, que habitualmente es de ocho semanas.

Antes de donar se realiza una entrevista y una evaluación para determinar si la persona está en condiciones de hacerlo. No es necesario concurrir en ayunas y siempre se deben seguir las indicaciones del centro de salud donde se realice la extracción.