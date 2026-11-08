APAGAR LA VISTA PARA DESPERTAR LOS SENTIDOS: LLEGA APAGÓN A GENERAL BELGRANO
¿Y si por una noche apagaras la vista para sentir la música como nunca antes?
Llega APAGON.ARECO a General Belgrano, de la mano de Caudillo Parrilla y Sonrisas Violetas.
APAGON es una experiencia inmersiva en total oscuridad, donde cada sonido se vuelve más intenso y la música se siente más cerca.
🍷 ¿Qué incluye la experiencia?
Un menú especialmente diseñado de 5 pasos, acompañado de una degustación de vinos durante toda la experiencia y un recorrido musical con los grandes éxitos de QUEEN, que te invita a redescubrir su música desde otro lugar.
✨ Valor por persona: $45.000
📍 Caudillo Fuego Argentino
📅 Viernes 20 de Noviembre
🕣 Desde las 20:30 hs.
🎟️ Cupos limitados.
Para realizar reservas:
Teléfono: 2243-434712
Instagram: Caudillo Parrilla
No es solo una cena ni un concierto. Es una experiencia para dejarte llevar, sorprenderte y sentir de una manera nueva.
Articulo patrocinado – Contacto de NoticiasBelgrano 2243-405134
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