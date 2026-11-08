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08-NOV-2026, 19:17 HS|APAGóN - CAUDILLO - EXPERIENCIA

APAGAR LA VISTA PARA DESPERTAR LOS SENTIDOS: LLEGA APAGÓN A GENERAL BELGRANO

Publicado el 8 de noviembre de 2026 · Por Germán Vitale

¿Y si por una noche apagaras la vista para sentir la música como nunca antes?

Llega APAGON.ARECO a General Belgrano, de la mano de Caudillo Parrilla y Sonrisas Violetas.

APAGON es una experiencia inmersiva en total oscuridad, donde cada sonido se vuelve más intenso y la música se siente más cerca.

🍷 ¿Qué incluye la experiencia?

Un menú especialmente diseñado de 5 pasos, acompañado de una degustación de vinos durante toda la experiencia y un recorrido musical con los grandes éxitos de QUEEN, que te invita a redescubrir su música desde otro lugar.

Valor por persona: $45.000

📍 Caudillo Fuego Argentino
📅 Viernes 20 de Noviembre
🕣 Desde las 20:30 hs.
🎟️ Cupos limitados.

Para realizar reservas:
Teléfono: 2243-434712
Instagram: Caudillo Parrilla

No es solo una cena ni un concierto. Es una experiencia para dejarte llevar, sorprenderte y sentir de una manera nueva.

Articulo patrocinado – Contacto de NoticiasBelgrano 2243-405134

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SOBRE EL AUTOR
Germán Vitale
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Director - Comunicador
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