JUAN CRUZ DAVANCENS, CAMPEÓN ARGENTINO Y NUEVAMENTE REPRESENTANTE DE GENERAL BELGRANO EN EL MUNDIAL DE KARTING

El joven piloto belgranense se consagró campeón de RMC Argentina en la categoría Mini MAX y participa de las Rotax Grand Finals en Portugal. Será su segunda experiencia mundialista, luego de haber representado a la Argentina en Italia en 2024.

General Belgrano vuelve a tener representación en una de las competencias más importantes del karting internacional. Juan Cruz Davancens se encuentra en Portugal, donde forma parte de la delegación argentina que participa de las RMC Grand Finals, conocidas como las Rotax Grand Finals, el Campeonato Mundial de Karting de Rotax.

El joven piloto llega a esta cita internacional luego de una destacada temporada en el ámbito nacional, en la que se consagró campeón de RMC Argentina en la categoría Mini MAX, resultado que le permitió obtener su lugar entre los representantes argentinos en esta competencia.

Pero esta no será su primera experiencia mundialista. Juan Cruz ya había representado a nuestro país en las Rotax Grand Finals de 2024, disputadas en Sarno, Italia. En aquella oportunidad, con apenas 9 años, compitió en la categoría Micro MAX y se ubicó entre los participantes de una de las citas más exigentes del calendario internacional.

Ahora, dos años después, vuelve a tener la oportunidad de medirse con los mejores pilotos del mundo, esta vez en la categoría Mini MAX y con el antecedente de haberse consagrado campeón argentino.

PORTUGAL, EL NUEVO DESAFÍO INTERNACIONAL

Las RMC Grand Finals reúnen a pilotos de distintos países que llegan luego de clasificarse a través de los campeonatos Rotax disputados en sus respectivas regiones. Se trata de un encuentro de gran prestigio dentro del karting mundial, en el que los competidores representan a sus países y buscan destacarse en sus respectivas categorías.

En esta edición, Juan Cruz integra el grupo de 72 pilotos de la categoría Mini MAX, formando parte de una competencia que convoca a los principales talentos de esta divisional.

Su presencia en Portugal representa una nueva oportunidad para seguir creciendo deportivamente y sumar experiencia en el máximo nivel internacional.

EL ORGULLO DE REPRESENTAR A GENERAL BELGRANO

Detrás de cada competencia hay horas de preparación, esfuerzo, dedicación y acompañamiento. El camino recorrido por Juan Cruz lo llevó a consagrarse campeón en Argentina y a conseguir, por segunda vez, un lugar en el Mundial Rotax.

Esta vez, el desafío tiene como escenario a Portugal, donde vuelve a llevar los colores argentinos y el nombre de General Belgrano a una competencia que reúne a pilotos de todo el mundo.

Con una nueva experiencia mundialista por delante y el título argentino como respaldo, Juan Cruz Davancens afronta otro importante capítulo de su carrera deportiva.