FUTSAL: BELGRANO GANÓ EN PRIMERA

En la noche del Viernes 6 de Noviembre en el Estadio Lorenzo Poggio del Club Belgrano se disputaron los partidos de ida de las semifinales de Futsal de la Liga Chascomunense. La reserva se enfrentaba a Tero Futsal y la primera lo haría contra Chascomús Futsal.

El encuentro de reserva comenzó cerca de las 21:30 hs. Los primeros minutos fueron de la visita, quien abrió el marcador a los cuatro minutos del primer tiempo de la mano de Julián Ruiz, a partir de eso el partido se emparejó y el Club Belgrano fue creciendo y generando ocasiones muy claras, pero sin concretar la igualdad. A los diez minutos Tomás González marcó el empate transitorio para los locales con la que acabarían los primeros quince minutos.

La segunda parte sorprendió con un gol de Belgrano antes del minuto de juego. Guillermo Castillo fue el que se encargó de poner adelante al local. Pero rápidamente, al minuto dos, los de Lezama consiguieron la igualdad a través de Santiago Martínez. El juego entró en un ida y vuelta que podía terminar en gol para cualquiera. La visita lograría el tercer tanto a los siete minutos del complemento, mediante Julián Ruiz que fue el responsable. Con este resultado se terminaría en encuentro dejando a Club Belgrano 2 – Tero Futsal 3.

Los muchachos de Lezama se llevan un gran resultado que buscará hacer valer la próxima semana en su casa, mientras que los representantes del Club Belgrano irán por la épica remontada y asi lograr llegar a la final. Facundo Fune DT de Tero Futsal nos decía luego del triunfo y con respecto al partido de vuelta:

“Nos llevamos un buen resultado y es lo que venimos a buscar (…) las expectativas son altas, ayer ganó la primera y buscamos llegar con ambas categorías a la final (…) estamos agradecidos a la gente de Lezama por estar y confiar en el proyecto, lamentablemente un viaje medio largo para venir, pero la bandera siempre nos sigue a todos lados.”

Ya si hablamos del partido de primera, se presentó mucho más movido desde el minuto uno, ambos equipos salieron a buscar ponerse rápidamente en ventaja. Chascomús tuvo la primera chance con un tiro libre que se estrelló en el palo a los tres minutos del primer tiempo. Finalmente, los que abrieron el marcador fueron los que vestían la camiseta albiceleste a los siete minutos con gol de Gonzalo Marquez, quien puso el 1-0, para que en la siguiente jugada Valentín Terrile convirtiera el 2-0 resultado que se mantuvo hasta los últimos segundo de la primera etapa cuando Federico Gulimis, de Chascomús, convirtió su gol, reduciendo asi la distancia.

El segundo tiempo tuvo a la visita como protagonista inicial, ya que buscó y encontró la igualdad en el marcador a los tres minutos, quien convirtió el gol fue Amadeo Varela. Desde ese momento el partido fue creciendo, no solo en oportunidades de gol sino en intensidad, lo que generó infracciones y alguno que otro reclamo a los jueces que impartían justicia en el encuentro, empezaron a volar tarjetas amarillas para ambos lados, hasta los cuerpos técnicos y un suplente fueron amonestados, pero el resultado seguía en parda, aunque no iba a terminar así.

Lucas Fernández a los quince minutos pone el 3-2 para el Club Belgrano, motivo festejo con gran intensidad por la numerosa tribuna que se hizo presente.

El partido continuó y los visitantes tuvieron una chance muy interesante desde un tiro libre por sexta falta, el cual no generó peligro al irse por un costado del arco defendido por Lucas García, de gran partido. El resultado no cambio y fue triunfo de los muchachos del Club que irán a Chascomús a defender la ventaja, que hasta ahora los coloca en la final del torneo.