CIERRAN 72 REGISTROS DEL AUTOMOTOR EN EL PAÍS Y GENERAL BELGRANO FIGURA EN LA LISTA

El Gobierno nacional avanzó con una nueva reorganización del sistema registral automotor que alcanza a distintas provincias. En General Belgrano, la medida incluye al Registro de Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial. El cierre operativo deberá concretarse dentro de los próximos 60 días hábiles.

El Gobierno nacional dispuso una nueva etapa de reducción de oficinas del Registro Automotor en todo el país y General Belgrano aparece entre las localidades bonaerenses alcanzadas por la medida.

A través de la Resolución 538/2026 del Ministerio de Justicia, publicada en el Boletín Oficial, se ordenó la supresión de 67 registros seccionales y el cierre operativo de otras cinco dependencias que ya habían sido dadas de baja anteriormente.

En total, son 72 oficinas distribuidas en distintas provincias argentinas, cuyo proceso de cierre deberá completarse en un plazo de 60 días hábiles.

¿Qué oficina de General Belgrano está alcanzada?

De acuerdo con el listado oficial difundido, en General Belgrano se encuentra incluido el Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con competencia exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y Créditos Prendarios, identificado con el código 51026.

Es importante aclarar que la disposición alcanza específicamente a esta dependencia vinculada a maquinaria agrícola, vial e industrial y no implica, por sí misma, el cierre del registro destinado a los trámites habituales de automóviles particulares.

Una reorganización que alcanza a toda la provincia

La provincia de Buenos Aires es una de las jurisdicciones con mayor cantidad de dependencias incluidas en el proceso de reorganización.

Entre las localidades alcanzadas figuran General Belgrano, Azul, Balcarce, Carhué, Coronel Dorrego, General La Madrid, General Rodríguez, Laprida, Lobos, Pigüé, Rojas, San Pedro, Tandil, Trenque Lauquen y Zárate, entre otras.

La medida forma parte del Plan Nacional de Digitalización y Reorganización Integral del Sistema Registral Automotor, impulsado por el Ministerio de Justicia.

¿Qué pasará con los trámites?

La normativa establece que la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad Automotor deberá instrumentar el cierre de las dependencias y reasignar los legajos y trámites correspondientes a otros registros que continúen funcionando.

El objetivo oficial es avanzar hacia un sistema con mayor digitalización, reducir estructuras administrativas y concentrar funciones en menos oficinas.

Sin embargo, todavía resta conocer cuál será la dependencia que recibirá específicamente los legajos correspondientes al registro de maquinaria agrícola, vial e industrial de General Belgrano.