BUSCAN CREAR UN PROTOCOLO OBLIGATORIO PARA PREVENIR SITUACIONES DE VIOLENCIA EN LOS BOLICHES

Un proyecto presentado en la Legislatura bonaerense propone que los establecimientos nocturnos cuenten con espacios de cuidado y personal capacitado para intervenir ante agresiones, acoso, violencia sexual e intoxicaciones.

Un proyecto presentado por el senador bonaerense de Fuerza Patria, Fernando Coronel, busca establecer un protocolo obligatorio de cuidado y protección en boliches y establecimientos nocturnos de la provincia de Buenos Aires.

La iniciativa contempla la implementación de un mecanismo de actuación ante situaciones de agresión, acoso, violencia sexual, sospechas de adulteración de bebidas, intoxicaciones u otras circunstancias que requieran asistencia y protección de las personas.

Entre las principales medidas, el proyecto establece que cada establecimiento o evento deberá disponer de un espacio de cuidado separado de la actividad bailable, destinado a resguardar a quienes necesiten ayuda y evitar el contacto con posibles agresores.

ESPACIOS DE CUIDADO Y ASISTENCIA

Según la propuesta, estos sectores deberán contar con asientos, iluminación adecuada, ventilación, agua potable gratuita, cargadores para teléfonos celulares, conexión wifi sin costo y un dispositivo de alerta accesible para las personas asistidas y el personal del establecimiento.

Este último mecanismo estará conectado al sistema público de respuesta del Ministerio de Seguridad.

Además, el espacio deberá permanecer disponible durante el funcionamiento del establecimiento y el proceso de desconcentración, sin poder utilizarse como depósito. También se prevé la posibilidad de habilitar sectores adicionales cuando la capacidad resulte insuficiente.

CÁMARAS Y PRESERVACIÓN DE LAS GRABACIONES

Otro de los puntos centrales del proyecto está relacionado con la instalación de cámaras de seguridad en los espacios de cuidado, sus accesos y los recorridos desde las zonas bailables.

Las grabaciones deberán realizarse de manera continua durante el funcionamiento y la desconcentración de los eventos, con sistemas que permitan identificar fechas y horarios, registrar accesos y conservar el material.

En caso de que se active el protocolo por un hecho puntual, las imágenes correspondientes deberán separarse y preservarse durante un mínimo de 180 días, para que puedan ser requeridas por la Justicia si fuera necesario.

PERSONAL CAPACITADO PARA INTERVENIR

La iniciativa también contempla que cada establecimiento designe a una persona responsable de la aplicación del protocolo.

Entre sus funciones estarán la resolución no violenta de conflictos, la prestación de primeros auxilios, el reconocimiento de situaciones de emergencia y la asistencia ante episodios de violencia sexual.

El proyecto establece, además, que el consumo de alcohol o sustancias no puede justificar situaciones de violencia ni limitar el derecho de una persona a recibir ayuda.

También remarca que la vestimenta, la orientación sexual o la identidad de género nunca deben utilizarse para responsabilizar a quien atraviesa una situación de agresión.

La propuesta apunta a incorporar estas pautas tanto en las capacitaciones del personal como en la información destinada al público que concurre a los establecimientos nocturnos.