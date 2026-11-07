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FALLECIÓ EDUARDO ALFREDO JAURRETCHE

Publicado el 7 de noviembre de 2026 · Por Germán Vitale

Se conoció el fallecimiento de Eduardo Alfredo Jaurretche, ocurrido este Sábado 7 de Noviembre de 2026, a los 79 años de edad.

Según informó Sepelios del Norte, el servicio de velatorio se realizará este Domingo 8, de 8:00 a 11:00 horas.

Posteriormente, sus restos serán inhumados en el Cementerio de General Belgrano.

Las exequias están a cargo de Sepelios del Norte, con domicilio en calle 20 Nº 668, General Belgrano.

Desde NoticiasBelgrano.com y Somos FM 99.5 hacemos llegar nuestras más sentidas condolencias a sus familiares y seres queridos en este difícil momento.

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Germán Vitale
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