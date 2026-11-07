ALERTA PARA LOS CONDUCTORES: MULTAS MILLONARIAS POR CIRCULAR CON LA VTV VENCIDA

El valor de las infracciones de tránsito bonaerenses se actualizó para noviembre y diciembre. Circular sin la Verificación Técnica Vehicular (VTV) vigente puede derivar en multas que van desde los $702.000 hasta los $2.340.000. Qué deben saber los conductores.

Los conductores de la provincia de Buenos Aires deberán prestar especial atención al vencimiento de la Verificación Técnica Vehicular (VTV). Desde noviembre de 2026 comenzó a regir una actualización del valor de las multas de tránsito y circular sin la revisión obligatoria puede representar un importante golpe al bolsillo.

De acuerdo con los nuevos valores establecidos por el Gobierno bonaerense, la Unidad Fija (UF), utilizada para calcular las sanciones, pasó a costar $2.340 durante noviembre y diciembre.

De esta manera, quienes circulen sin la VTV vigente pueden recibir una multa de entre $702.000 y $2.340.000, dependiendo de la sanción que corresponda.

Cuánto cuesta la multa por tener la VTV vencida

La normativa de la provincia de Buenos Aires establece sanciones de entre 300 y 1.000 Unidades Fijas para quienes circulen sin haber realizado la revisión técnica periódica obligatoria.

Con el nuevo valor de la UF, los importes quedan de la siguiente manera:

Multa mínima (300 UF): $702.000.

Multa máxima (1.000 UF): $2.340.000.

No se trata de un importe único para todos los conductores, sino de una escala de sanciones cuyo monto se determina de acuerdo con las circunstancias de cada infracción.

¿Se puede circular con la VTV vencida si ya tengo turno?

Una de las dudas más frecuentes entre los automovilistas es qué sucede cuando la revisión está vencida, pero ya se consiguió un turno para realizarla.

La respuesta es importante: tener un turno reservado no reemplaza la VTV vigente ni habilita por sí mismo a circular.

Según la información oficial del sistema bonaerense, un vehículo comienza a estar en infracción desde el día siguiente al vencimiento indicado en el informe de inspección.

Por eso, se recomienda gestionar la renovación con anticipación y evitar circular con la documentación vencida.

Qué ocurre durante un control de tránsito

En los operativos de control, las autoridades pueden solicitar la documentación del vehículo y verificar si la VTV se encuentra vigente.

Cuando se constata que el automóvil circula sin la revisión obligatoria, puede labrarse el acta de infracción correspondiente.

Es importante tener en cuenta que la sanción por no contar con la VTV vigente es diferente de otras infracciones vinculadas con la documentación del vehículo.

Cómo consultar y sacar turno para la VTV

Los conductores pueden realizar consultas, verificar los requisitos y gestionar los turnos a través del sitio oficial de la Verificación Técnica Vehicular de la provincia de Buenos Aires.

La recomendación es revisar periódicamente la fecha de vencimiento para evitar inconvenientes durante los controles y posibles sanciones económicas.

Para los automovilistas de General Belgrano y localidades de la región, revisar la vigencia de la VTV antes de salir a la ruta o circular por la provincia puede evitar una multa millonaria.