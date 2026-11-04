FALLECIÓ DELIA ESTHER OLIVA A LOS 71 AÑOS

Se conoció el fallecimiento de Delia Esther Oliva, ocurrido este miércoles 4 de noviembre de 2026, a los 71 años de edad.

Según informó Sepelios del Norte (Empresa Navazio), el servicio de velatorio se realizará este jueves 5 de noviembre, de 8:00 a 16:00 horas.

Posteriormente, sus restos serán inhumados en el Cementerio de General Belgrano.

Las exequias están a cargo de Sepelios del Norte, con domicilio en calle 20 Nº668, General Belgrano.

Desde NoticiasBelgrano.com y Somos FM 99.5 acompañamos a nuestro compañero de tareas, Mario Lopez (hijo), a todos sus familiares y seres queridos en este difícil momento y hacemos llegar nuestras más sentidas condolencias.

Q.E.P.D.