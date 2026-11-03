ROMINA MELA HABLÓ EN SOMOS FM 99.5 TRAS EL HISTÓRICO CAMPEONATO EN MAR DEL PLATA

El equipo Sub 19 del Club Atlético General Belgrano se consagró campeón en Mar del Plata, luego de una remontada inolvidable en la final. Romina Mela, una de las responsables del hockey del club, repasó el camino hacia el título, el crecimiento de la disciplina y los desafíos que vienen.

El hockey del Club Atlético General Belgrano sigue sumando capítulos importantes a su historia. Esta vez, las protagonistas fueron las chicas de la categoría Sub 19, que se consagraron campeonas en Mar del Plata, en un torneo que tuvo un cierre emocionante y una final que difícilmente olvidarán quienes pudieron seguirla.

La definición tuvo todos los condimentos. Belgrano comenzó perdiendo 3 a 0, pero mostró carácter, juego y una enorme capacidad de reacción para dar vuelta el resultado. En un encuentro cambiante, que llegó a estar igualado 4 a 4, el equipo consiguió el gol de la victoria cuando faltaban apenas 50 segundos para el final.

En diálogo con El Noti de La 99.5, Romina Mela contó las sensaciones que dejó la consagración y reconoció que se trató de una categoría nueva para el club y la asociación, ya que nunca habían participado en esta competencia Sub 19.

«No sabíamos con qué nos íbamos a encontrar. Era una categoría nueva para nosotros. Sabíamos que podía haber equipos duros, con jugadoras que ya tienen experiencia en primera división», explicó.

Durante la fase de grupos, Belgrano consiguió resultados contundentes, con victorias por 7 a 1 y 8 a 1, aunque el cuerpo técnico sabía que las instancias decisivas presentarían otro desafío. La semifinal y la final fueron partidos mucho más exigentes.

UNA FINAL QUE TUVO UNA REMONTADA INOLVIDABLE

El partido decisivo comenzó de la peor manera para las chicas de Belgrano. El rival encontró espacios y consiguió una ventaja de tres goles durante el primer cuarto.

Lejos de resignarse, el cuerpo técnico realizó modificaciones tácticas para intentar cambiar el desarrollo del encuentro. La estrategia pasó por abrir la cancha, sumar una alternativa ofensiva y encontrar espacios ante una defensa que había conseguido cerrar los circuitos de juego.

«Sabía que teníamos que hacer un gol para destrabar el partido. Nuestra principal arma eran los córners cortos y, cuando lográramos abrir el marcador, íbamos a poder cambiar la historia», recordó Romina.

La reacción comenzó a llegar. Belgrano descontó, se puso 3 a 3 y el encuentro se transformó en un verdadero ida y vuelta. El rival volvió a ponerse en ventaja, pero las chicas volvieron a empatar 4 a 4.

Cuando parecía que la definición tendría que esperar, llegó una jugada extraordinaria. A falta de apenas 50 segundos, una salida larga mediante un flick de aproximadamente 70 metros permitió encontrar a una de las delanteras en el espacio indicado. La jugada terminó en gol y desató la alegría del equipo.

«Fue una animalada. Metió un flick de 70 metros, recibió una de las jugadoras y fue un golazo. Los últimos 50 segundos eran para sufrir, defender y defender», relató Mela.

Una definición inolvidable que también fue seguida a la distancia por numerosos vecinos y familias, gracias a la transmisión en vivo del encuentro.

UN CRECIMIENTO QUE YA NO SORPRENDE

Más allá de la alegría por el campeonato, Romina destacó que este resultado es parte de un proceso de crecimiento que el hockey de Belgrano viene construyendo desde hace tiempo.

La formación de jugadoras, la participación en concentraciones y procesos de detección de talentos, y los buenos resultados en diferentes categorías comienzan a posicionar al club dentro del hockey provincial.

«Ya no les es sorpresa Belgrano. Tenemos un club del que hablan por la buena formación que tienen las jugadoras, porque estamos sacando camadas realmente buenas», señaló.

En ese sentido, destacó el trabajo de jugadoras que vienen sobresaliendo en distintas competencias y que también han tenido reconocimiento individual. En este torneo Sub 19, Graciana Tapo fue elegida como la mejor jugadora, mientras que Ampi López y Lola y Julieta también estuvieron entre las principales goleadoras.

La entrenadora recordó además otros reconocimientos obtenidos en categorías anteriores, como los de Anita Scapin en Sub 14 y Lola y Julieta en Sub 16.

«Eso es gracias al laburo que se viene haciendo, a las familias que acompañan y que creen en nosotros y nos impulsan a ser mejores todos los días», sostuvo.

El campeonato también tiene una consecuencia deportiva muy importante: Belgrano se aseguró la plaza para participar el próximo año en el Campeonato Provincial de Clubes categoría E.

UN EQUIPO DE TRABAJO DETRÁS DE CADA LOGRO

Romina también puso en valor el trabajo conjunto que se realiza fuera de la cancha. Destacó especialmente a Frank, su compañero de cuerpo técnico y preparador físico, con quien comparte la planificación y el desarrollo de las diferentes categorías.

A ese equipo se sumó en este torneo Lucha Parro, quien se desempeñó como jefa de equipo y colaboró con toda la organización y logística del viaje.

«Formamos una linda dupla con Frank, nos ayudamos bastante y los dos tiramos del carro. También estamos contentos con Lucha, porque nos saca un montón de peso y nos permite dedicarnos a analizar los videos y preparar las charlas técnicas», explicó.

También agradeció el acompañamiento permanente de la subcomisión y de las familias, fundamentales para sostener el crecimiento de la disciplina.

LO QUE VIENE: MÁS COMPETENCIAS Y CAPACITACIÓN

Aunque el campeonato merece un festejo, la agenda del hockey todavía tiene compromisos importantes. Belgrano se prepara para las finales de la Cuenca del Salado, previstas para los días 14 y 21 de noviembre, y posteriormente afrontará el Campeonato de Clubes Sub 14 en Mar del Plata, durante diciembre.

Además, el cuerpo técnico continuará participando de instancias de capacitación. Entre ellas, una jornada de trabajo con Ricardo Mora, reconocido entrenador de Bahía Blanca que forma parte del plan de talentos y que llegará para compartir conocimientos con entrenadores y jugadoras de la asociación.

El año ha sido intenso, con competencias, formación y detección de talentos. Pero los resultados empiezan a reflejar todo ese esfuerzo.

Romina no oculta su pasión por el hockey ni la satisfacción de ver cómo el trabajo de tantos años comienza a dar sus frutos. También sabe que los logros traen nuevas responsabilidades.

«Yo estaba convencida de que en algún momento íbamos a despegar. Sabía que no íbamos a ser siempre los últimos en un provincial o a los que todo el mundo les hacía goles. Sabía que en algún momento iba a cambiar. Y cambió», expresó.

Hoy, el hockey de Belgrano disfruta de un presente que se construyó con trabajo, compromiso y formación. Y mientras las chicas celebran una nueva conquista, el desafío ya está planteado: seguir creciendo y demostrar que este gran momento llegó para quedarse.