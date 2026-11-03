¡EL BOMBERO 54 QUEDÓ VACANTE! PRÓXIMO SORTEO: 10 DE NOVIEMBRE. ¡JUGÁ POR $3.000.000!AHORA EN VIVO: EL NOTI DE LA 99.5, con Roberto Perazzo. De lunes a viernes, de 12:15 a 13 hs. Por Somos FM 99.5 / SomosCucho.com.
LA INFORMACIÓN DE NUESTRA CIUDAD Y LA REGIÓN
MIÉRCOLES 4 DE NOVIEMBRE, 2026
SOMOS FM 99.5 EN VIVOEscuchá la radio en directo
03-NOV-2026, 22:42 HS|LATINOS - MARTIN FIERRO - MAURICIO ZABALZA

MAURICIO ZABALZA, NOMINADO A LOS MARTÍN FIERRO LATINO 2026

Publicado el 3 de noviembre de 2026 · Por Germán Vitale

Hay noticias que uno recibe con una alegría especial, y esta es una de ellas. Mauricio Zabalza figura entre los nominados a los premios Martín Fierro Latino Miami 2026, cuya ceremonia se realizará el próximo 29 de noviembre en Miami, Estados Unidos.

El periodista belgranense integra la terna de la categoría Panelista, columnista o cronista, junto a María Victoria Gentile Gamond, Esteban Mirol, Oscar Pyzyk y Celia Antonini.

Radicado en Estados Unidos desde hace años, Mauricio mantiene un vínculo muy cercano con General Belgrano. De lunes a viernes, todos los mediodías, llega a nuestra ciudad a través de FM Río 104.3, con su programa «Hola Mauricio» realizado desde el país norteamericano. Una particularidad que habla de cómo la comunicación y la radio permiten acortar distancias y mantener el contacto con su lugar de origen.

Su nominación representa un reconocimiento a su recorrido en los medios y a una trayectoria que continúa desarrollando más allá de nuestras fronteras.

Para quienes tenemos el gusto de conocerlo y haber compartido distintos momentos de trabajo y de radio, la noticia tiene también un significado especial. Por eso, más allá de lo que suceda en la ceremonia, es una verdadera alegría verlo formar parte de una distinción de estas características.

¡Felicitaciones, Mauricio! Una alegría que también se siente de este lado del mapa.

Compartí esta noticia y seguí las novedades de General Belgrano.
SOBRE EL AUTOR
Germán Vitale
Germán Vitale
Director - Comunicador
VER TODAS SUS NOTAS

También te puede interesar

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Desarrollado por CookieAdmin