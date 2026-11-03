MAURICIO ZABALZA, NOMINADO A LOS MARTÍN FIERRO LATINO 2026

Hay noticias que uno recibe con una alegría especial, y esta es una de ellas. Mauricio Zabalza figura entre los nominados a los premios Martín Fierro Latino Miami 2026, cuya ceremonia se realizará el próximo 29 de noviembre en Miami, Estados Unidos.

El periodista belgranense integra la terna de la categoría Panelista, columnista o cronista, junto a María Victoria Gentile Gamond, Esteban Mirol, Oscar Pyzyk y Celia Antonini.

Radicado en Estados Unidos desde hace años, Mauricio mantiene un vínculo muy cercano con General Belgrano. De lunes a viernes, todos los mediodías, llega a nuestra ciudad a través de FM Río 104.3, con su programa «Hola Mauricio» realizado desde el país norteamericano. Una particularidad que habla de cómo la comunicación y la radio permiten acortar distancias y mantener el contacto con su lugar de origen.

Su nominación representa un reconocimiento a su recorrido en los medios y a una trayectoria que continúa desarrollando más allá de nuestras fronteras.

Para quienes tenemos el gusto de conocerlo y haber compartido distintos momentos de trabajo y de radio, la noticia tiene también un significado especial. Por eso, más allá de lo que suceda en la ceremonia, es una verdadera alegría verlo formar parte de una distinción de estas características.

¡Felicitaciones, Mauricio! Una alegría que también se siente de este lado del mapa.