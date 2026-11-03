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MUNICIPIO: ANUNCIAN LA EXPO EDUCACIÓN Y TRABAJO 2027

Publicado el 3 de noviembre de 2026 · Por Germán Vitale

El próximo viernes 6 de noviembre se realizará en General Belgrano una nueva edición de la Expo Educación y Trabajo, una propuesta que busca acercar a la comunidad las distintas alternativas de formación y capacitación disponibles para el ciclo 2027.

La jornada tendrá lugar en el Salón de la Sociedad Italiana, en el horario de 9 a 16 horas, y estará destinada a vecinos interesados en conocer las oportunidades educativas y las herramientas de formación vinculadas con el mundo laboral.

Durante el encuentro, los asistentes podrán recorrer y conocer la oferta formativa prevista para el próximo año, interiorizarse sobre diferentes propuestas de capacitación y descubrir alternativas para continuar sus estudios o adquirir nuevos conocimientos.

La iniciativa es impulsada desde el ámbito municipal, a través de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, junto a organismos e instituciones vinculados con la educación y el trabajo.

La Expo representa una oportunidad para que estudiantes, jóvenes y vecinos en general puedan informarse, conocer nuevas posibilidades y proyectar sus próximos pasos en materia educativa y laboral.

DATOS DE LA JORNADA

  • Fecha: viernes 6 de noviembre.
  • Horario: de 9 a 16 horas.
  • Lugar: Salón de la Sociedad Italiana.
  • Propuesta: presentación de la oferta formativa 2027.
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