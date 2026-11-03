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GENERAL BELGRANO PARTICIPA POR TERCER AÑO DEL MUNDIAL DE TURISMO RURAL

Publicado el 3 de noviembre de 2026 · Por Germán Vitale

General Belgrano vuelve a decir presente en el Mundial de Turismo Rural, una competencia organizada por Puebleando Argentina que reúne a distintos atractivos de la provincia de Buenos Aires y busca elegir a la mayor joya oculta de la región.

Por tercer año consecutivo, nuestra ciudad participa de esta iniciativa y, en esta oportunidad, está representada por el Bosque Encantado, uno de los espacios naturales y turísticos más reconocidos de General Belgrano.

La competencia comienza este martes y se desarrolla a través de duelos entre distintos destinos rurales, en los que el público tiene un papel fundamental: las votaciones se realizan mediante las historias de Instagram de la cuenta @puebleando.arg.

Desde la organización invitan a acompañar al representante local con el voto y apoyar la participación de General Belgrano en esta nueva edición.

Para votar por el Bosque Encantado, hay que ingresar a la cuenta de Instagram de Puebleando Argentina y participar de las historias correspondientes a cada enfrentamiento.

CLIC PARA VOTAR A GENERAL BELGRANO

¡General Belgrano vuelve a competir y necesita el apoyo de todos!

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