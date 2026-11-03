YA SE PUEDE CONSULTAR EL PADRÓN ELECTORAL 2027: CÓMO VERIFICAR LOS DATOS Y RECLAMAR

La Cámara Nacional Electoral habilitó la consulta del padrón provisorio para las elecciones del próximo año. Los ciudadanos podrán comprobar si están correctamente registrados y solicitar modificaciones por errores u omisiones hasta el 30 de noviembre.

La Cámara Nacional Electoral (CNE) habilitó la consulta del padrón electoral provisorio de cara a las elecciones nacionales de 2027. A través de esta publicación, los ciudadanos de todo el país podrán verificar si figuran correctamente en el Registro Nacional de Electores y controlar sus datos personales.

La consulta es importante para quienes hayan realizado cambios de domicilio, detecten errores en su información o deban incorporarse por primera vez al registro electoral.

El plazo para realizar consultas y presentar reclamos estará disponible hasta el 30 de noviembre inclusive.

¿CÓMO CONSULTAR EL PADRÓN ELECTORAL 2027?

Los electores deben ingresar al sitio oficial de la Justicia Nacional Electoral:

CONSULTAR EL PADRÓN ELECTORAL 2027

Para realizar la búsqueda deberán completar los siguientes datos:

Número de DNI.

Género.

Distrito electoral, es decir, la provincia donde tienen registrado su domicilio.

Una vez ingresados los datos, el sistema permitirá comprobar si la persona figura en el Registro Nacional de Electores y consultar la sección y el circuito electoral que tiene asignados.

Es importante tener en cuenta que, en esta instancia provisoria, la consulta no informa todavía el establecimiento educativo ni el número de mesa donde se deberá votar. Esos datos se conocerán cuando se publique el padrón definitivo.

¿QUÉ HACER SI NO FIGURO O ENCUENTRO ERRORES?

Quienes no aparezcan en el padrón o detecten errores u omisiones en sus datos podrán presentar un reclamo ante la Justicia Electoral para solicitar la correspondiente corrección o incorporación.

La Cámara Nacional Electoral recomienda realizar la verificación con anticipación, especialmente en aquellos casos en los que se haya efectuado un cambio de domicilio o existan modificaciones en los datos personales.

Los reclamos deben efectuarse dentro del período habilitado, que finaliza el 30 de noviembre de 2026.

¿QUÉ PASA CON LOS JÓVENES QUE VOTARÁN POR PRIMERA VEZ?

La publicación también permite que los jóvenes que estarán habilitados para votar por primera vez en 2027 comprueben si ya fueron incorporados al Registro Nacional de Electores.

Por eso, es importante que quienes cumplan 16 años hasta el día de la elección revisen su situación en el padrón provisorio.

¿CUÁNDO SERÁN LAS ELECCIONES NACIONALES DE 2027?

De acuerdo con el calendario previsto por la legislación electoral, las elecciones nacionales generales se realizarán el domingo 24 de octubre de 2027.

En esa jornada se elegirá presidente y vicepresidente de la Nación para el período 2027-2031. También se renovarán 130 bancas de la Cámara de Diputados y 24 del Senado.

Además, durante 2027 habrá elecciones provinciales en distintas jurisdicciones del país, con sus respectivos calendarios electorales.

Por el momento, el primer paso para los ciudadanos es revisar que sus datos estén correctamente registrados. Una consulta que lleva apenas unos minutos y que puede evitar inconvenientes cuando llegue el momento de votar.