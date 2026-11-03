COMPETENCIA BOMBERIL: FACUNDO GÁMEZ CONTÓ SU EXPERIENCIA EN URUGUAY

El bombero voluntario participó de una competencia internacional en las categorías individual y grupal masculina. En diálogo con Roberto Perazzo, en El Noti de La 99.5, contó detalles de su experiencia y los resultados obtenidos.

Facundo Gámez, integrante del cuerpo de Bomberos Voluntarios de General Belgrano, participó recientemente de una competencia internacional desarrollada en Uruguay, donde representó al cuartel local y al país.

Durante la entrevista con Roberto Perazzo en «El Noti de La 99.5», por Somos FM, contó que compitió en la categoría individual masculina y también integró el equipo grupal junto a compañeros de la institución, entre ellos Brian y Luciana. En esta última modalidad alcanzaron el cuarto puesto, quedando muy cerca de avanzar a la siguiente instancia.

Gámez destacó el alto nivel de la competencia y reconoció que no llegó en su mejor condición física, aunque la experiencia acumulada en anteriores presentaciones fue fundamental para afrontar el desafío. Además, aseguró que continúa entrenando durante todo el año y que ya tiene en la mira nuevas competencias para seguir representando a los Bomberos Voluntarios de General Belgrano.