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MUNICIPIO: AGENDA AMBIENTAL DE NOVIEMBRE

Publicado el 3 de noviembre de 2026 · Por Germán Vitale

El Municipio de General Belgrano anunció dos jornadas de avistaje de aves y reconocimiento de especies que se llevarán adelante durante noviembre, con el objetivo de promover el conocimiento y el cuidado del entorno natural.

Las actividades se realizarán los miércoles 18 y 25 de noviembre, en ambos casos de 10 a 12 y de 14 a 16 horas, y estarán guiadas por Silvina Risso, licenciada en Biología.

El primer encuentro tendrá lugar el miércoles 18 en la Plaza 1° de Agosto. Desde allí, los participantes partirán hacia el Paseo del Bicentenario, realizando un recorrido de observación y reconocimiento de aves y otras especies.

La segunda jornada será el miércoles 25 en la Plaza Belgrano, donde también se desarrollarán actividades en los dos turnos previstos.

Desde el Municipio informaron que se entregará material bibliográfico digital para acompañar la propuesta y que, al finalizar cada jornada, se distribuirán plantines entre los participantes.

La convocatoria está destinada a alumnos de todas las edades y vecinos en general.

Para realizar consultas, los interesados pueden comunicarse al 2243 404849.

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