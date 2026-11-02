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FALLECIÓ YOLANDA NORMA DOÑATE, A LOS 97 AÑOS

Publicado el 2 de noviembre de 2026 · Por Germán Vitale

Se conoció el fallecimiento de Yolanda Norma Doñate, ocurrido este lunes 2 de noviembre de 2026, a los 97 años de edad.

Según informó la empresa Sepelios Navazio, el servicio de velatorio se realizará este lunes de 13:00 a 17:00 horas.

Posteriormente, sus restos serán inhumados en el Cementerio de General Belgrano.

Las exequias están a cargo de Sepelios Navazio, con domicilio en calle 29 N.º 32, General Belgrano.

Desde NoticiasBelgrano.com y Somos FM 99.5 acompañamos a sus familiares y seres queridos en este difícil momento y hacemos llegar nuestras más sentidas condolencias.

Q.E.P.D.

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