EL CONCEJO DELIBERANTE SESIONARÁ ESTE MIÉRCOLES: PRESUPUESTO 2027, TASAS Y NUMEROSOS PROYECTOS EN DEBATE

El Honorable Concejo Deliberante de General Belgrano realizará este miércoles 4 de noviembre, a las 16 horas, una nueva Sesión Ordinaria en el recinto legislativo local.

Entre los temas destacados del orden del día se encuentran el tratamiento del Presupuesto General de Gastos para el año 2027 y la Ordenanza Fiscal e Impositiva correspondiente al próximo ejercicio, ambos proyectos elevados por el Departamento Ejecutivo.

La sesión incluirá además una amplia agenda de iniciativas presentadas por los distintos bloques políticos, con propuestas vinculadas a infraestructura, servicios públicos, seguridad vial, empleo, vivienda, transparencia y participación ciudadana.

LOS PRINCIPALES PROYECTOS QUE INGRESAN

Entre las iniciativas que serán consideradas se encuentra un proyecto del bloque de la Unión Cívica Radical que propone prohibir que el Intendente, concejales y demás funcionarios municipales mantengan deudas por tasas y contribuciones con el Municipio, estableciendo que las mismas puedan ser compensadas con sus haberes.

Por su parte, el bloque Justicialista impulsa la creación del plan integral «Belgrano Iluminado», orientado al mejoramiento del alumbrado público y la seguridad en los barrios, con participación y control vecinal de las obras.

También propone implementar un Programa de Presupuesto Participativo, para que los vecinos puedan decidir prioridades y el destino de parte de los recursos públicos.

En materia de empleo y desarrollo social, se destacan proyectos para la creación del programa «Impulso Joven», destinado a promover el primer empleo y la capacitación laboral; un paseo cultural y productivo bajo techo para artesanos y productores locales; y programas de asistencia para mejoras habitacionales y acceso a materiales de construcción.

Asimismo, se presentaron iniciativas vinculadas con la accesibilidad universal en la Casa de la Provincia y un proyecto de transparencia ciudadana impulsado por La Libertad Avanza.

RECLAMOS Y PEDIDOS DE MEJORAS PARA LOS BARRIOS

Una parte importante de los proyectos de comunicación está relacionada con reclamos y necesidades de distintos sectores de General Belgrano.

Entre ellos se encuentran pedidos de instalación de cloacas en los barrios Sargento Cabral, Magras y Bomberos; limpieza, mantenimiento e iluminación en barrio Los Luises; instalación de un tanque de agua potable para ese mismo sector; limpieza y desmalezamiento de calle 33 e intervenciones en calles de Pueblo Nuevo.

También se solicitaron mejoras viales y de infraestructura en barrio Olivares, incluyendo recuperación del alumbrado, forestación, nuevos juegos infantiles, reacondicionamiento de la plaza y limpieza general.

Otros planteos contemplan el mejoramiento de calle 229 y luminarias en Villa Tenrreiro, la finalización de las veredas de calle 29 frente al Polideportivo y un relevamiento de zanjeos en distintos barrios para prevenir futuras inundaciones.

Se suman pedidos de reparación de postes de madera en el ejido urbano, medidas para mejorar la seguridad vial en la calle interna del Hospital Municipal y la implementación efectiva de la Ley Micaela en los ámbitos municipal y legislativo.

PEDIDOS DE INFORMES AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO

Los concejales también buscarán obtener información sobre diferentes cuestiones de gestión municipal.

Entre los pedidos de informes figuran consultas sobre los tiempos de viaje de la combi municipal que traslada pacientes a La Plata, las demoras en las respuestas a pedidos de informes y las posibles sanciones por incumplimiento de la Ordenanza 33/24.

Además, se solicitará información sobre las carreras universitarias previstas para el ciclo lectivo 2027 en el Centro Universitario, los gastos realizados durante los Juegos Bonaerenses, la inversión en la planta de bombeo y el costo total de la obra de pavimentación de calle 13.

RECONOCIMIENTOS Y DECLARACIONES DE INTERÉS

En el apartado de declaraciones se destacan distintas iniciativas de reconocimiento y acompañamiento.

Se propone expresar el beneplácito por el campeonato obtenido por la categoría Sub 19 de hockey del Club Belgrano y declarar de interés legislativo, turístico y deportivo una nueva edición de la Regata de Canotaje en el Río Salado.

También se presentaron proyectos para reconocer la trayectoria y el aporte del Grupo Barbero al desarrollo económico y laboral de General Belgrano, y para acompañar a través de una declaración institucional el proyecto de ley de creación del Impuesto a las Transferencias Internacionales de Capital.

Por otra parte, se tratará un proyecto de repudio y acompañamiento por el asesinato de Estela Godoy, docente rural de la localidad de Esquina, provincia de Corrientes.

TEMAS QUE LLEGAN AL ORDEN DEL DÍA

Dentro de los expedientes que ya cuentan con tratamiento previsto para esta sesión aparecen proyectos relacionados con el bacheo de calle Escalada, entre Castelli y calle 104; mejoras en las calles del barrio Los Prados; un pedido de mejora salarial para los empleados municipales y la inclusión gastronómica segura para personas con celiaquía.

También se encuentran iniciativas sobre la readecuación de un badén en barrio 102, la reparación del lomo de burro de calle España frente al Hospital Municipal, la incorporación de cestos de basura y bancos de descanso, el bacheo de calle 32 entre avenida 2 de Septiembre y Dorrego y el cumplimiento de la ordenanza sobre baños públicos en la plaza.

En materia de pedidos de informes, se abordarán cuestiones relacionadas con las carreras universitarias del Centro Universitario, los gastos de los Juegos Bonaerenses, la inversión en la planta de bombeo y la obra de pavimentación de calle 13.

Finalmente, se destacan un proyecto de reconocimiento a Margarita Marín por su tarea desarrollada en la zona rural, el beneplácito por la Ley de Régimen Integral de Prevención y Regulación de las Apuestas en Línea y el acompañamiento a la delegación de bailarines del Ballet General Belgrano que participará en la Fiesta de los Bailarines, en Villa Merlo, provincia de San Luis.