Se conoció el fallecimiento de Blanca Nélida Reynoso, viuda de De La Torre, ocurrido este sábado 21 de noviembre de 2026, a los 81 años de edad.

Según informó Sepelios del Norte, el servicio de sepelio se llevará a cabo este sábado de 10:00 a 11:00 horas.

Sus restos serán inhumados en el Cementerio local.

Desde NoticiasBelgrano.com y Somos FM 99.5 acompañamos a sus familiares y seres queridos en este difícil momento y hacemos llegar nuestras más sentidas condolencias.