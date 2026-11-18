FALLECIÓ JOSÉ ROBERTO PÉREZ (NEGRO), A LOS 72 AÑOS
Se conoció el fallecimiento de José Roberto Pérez, conocido como «Negro», ocurrido el miércoles 18 de noviembre de 2026, a los 72 años de edad.
Según informó Sepelios Navazio, empresa de Esteban Navazio, por decisión familiar no se realizará velatorio.
Sus restos serán trasladados a La Plata Parque.
Las exequias están a cargo de Sepelios Navazio, con domicilio en calle 29 Nº 32, General Belgrano.
Desde NoticiasBelgrano.com y Somos FM 99.5 acompañamos a sus familiares y seres queridos en este difícil momento y hacemos llegar nuestras más sentidas condolencias.
Q.E.P.D.
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