Se conoció el fallecimiento de José Roberto Pérez, conocido como «Negro», ocurrido el miércoles 18 de noviembre de 2026, a los 72 años de edad.

Según informó Sepelios Navazio, empresa de Esteban Navazio, por decisión familiar no se realizará velatorio.

Sus restos serán trasladados a La Plata Parque.

Las exequias están a cargo de Sepelios Navazio, con domicilio en calle 29 Nº 32, General Belgrano.

Desde NoticiasBelgrano.com y Somos FM 99.5 acompañamos a sus familiares y seres queridos en este difícil momento y hacemos llegar nuestras más sentidas condolencias.

Q.E.P.D.