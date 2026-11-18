Se conoció el fallecimiento de Liliana Mabel Mosquera de Marotte, ocurrido el martes 17 de noviembre de 2026, a los 69 años de edad.

Según informó Sepelios del Norte, el servicio de sepelio estaba previsto para este miércoles 18 de noviembre, de 15:00 a 17:00 horas.

Sus restos fueron inhumados en el Cementerio local.

Desde NoticiasBelgrano.com y Somos FM 99.5 acompañamos a sus familiares y seres queridos en este difícil momento y hacemos llegar nuestras más sentidas condolencias.

Q.E.P.D.