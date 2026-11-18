El viernes 13 de noviembre, en el Centro de Jubilados y Pensionados de General Belgrano, se desarrolló una gran noche de boxeo amateur, con una importante convocatoria de público y un evento deportivo pensado para toda la familia.

Con notable asistencia de espectadores, la velada fue ofreciendo una amplia variedad de combates. Desde los más chicos, futuras promesas que tuvieron su primera experiencia sobre el ring, pasando por las esperadas peleas femeninas, hasta llegar a los enfrentamientos por los títulos de la Liga Bonaerense de Boxeo Amateur (LBBA).

Desde las 19 horas, los más jóvenes fueron los encargados de abrir el espectáculo. Boxeadores de La Plata, General Belgrano y otras ciudades de la región fueron pasando por el cuadrilátero, con rounds de uno y dos minutos de duración. En palabras de uno de los organizadores, «estos encuentros son buenos para que los niños vayan sintiendo la experiencia y no solo el entrenamiento que vienen realizando».

Las peleas centrales comenzaron a partir de las 22 horas, ante un público que acompañó cada uno de los enfrentamientos.

El primer combate tuvo como protagonistas a Joel Castro, de 68,300 kg, representante de Doomselar, y Manuel Diozque, de Chascomús, con 73,800 kg. En una pelea de tres rounds, Diozque se quedó con la victoria por puntos y decisión unánime de los jurados.

Luego llegó el turno del enfrentamiento entre José Clavero (64,200 kg) y Alexis Gauna (65,350 kg), quienes disputaron el cinturón de la LBBA en un combate de tres rounds. Fue una pelea intensa, golpe por golpe, en la que ambos mostraron concentración y determinación. Sin embargo, el desgaste físico comenzó a sentirse con el correr de los minutos. Finalmente, Gauna fue declarado ganador por decisión unánime de los jueces y se quedó con el cinturón.

La velada continuó con otros enfrentamientos y exhibiciones. Entre ellos, se destacó el combate entre Nelson Pauleau, de General Belgrano, y Brian Samaniego, de La Plata, que terminó con victoria del representante platense por puntos y fallo dividido. También se presentaron Thiago Irigoyen y Juan González.

Pero todavía quedaba el plato fuerte de la noche.

Caían «Pepo» Torres, representante de General Belgrano, y Valentino Suárez, de La Plata, se enfrentaron por el título de la Liga Bonaerense de Boxeo Amateur en la categoría hasta 75 kg, Sub 20, a tres rounds.

El primer asalto fue de reconocimiento, aunque ambos buscaron conectar buenos golpes. Al sonar la campana, los boxeadores regresaron a sus respectivos rincones para recuperar el aire y recibir las indicaciones de sus entrenadores. Si bien el belgranense logró conectar algunos golpes más, el combate se mantuvo muy parejo.

En el segundo round, Torres se mostró mejor plantado y decidido a tomar el protagonismo de la pelea, mientras que el representante platense buscaba administrar sus energías y esquivar los ataques.

El tercer y último asalto tuvo un condimento especial: el aliento del público. Los gritos y el acompañamiento de los presentes impulsaron a «Pepo», que cerró la pelea con un buen movimiento de piernas y conectando golpes a la zona media de su rival.

Concluido el combate, ambos pugilistas quedaron a la espera de la decisión de los jueces, que debían definir quién se llevaría el cinturón de campeón.

La decisión fue unánime: Caían «Pepo» Torres fue declarado vencedor y se consagró campeón de la Liga Bonaerense de Boxeo Amateur.

El cinturón se quedó en casa, para alegría del boxeador y de todo el público belgranense que lo acompañó durante la velada.

Finalmente, merece un reconocimiento especial la tarea de Matías «Tsunami» Echeverría y Hugo Rodríguez, caras visibles de la organización de una jornada que demandó un importante trabajo y compromiso.

Felicitaciones por el evento y a seguir apostando al deporte, al boxeo y, fundamentalmente, a los jóvenes que eligen este camino.