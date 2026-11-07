BIENESTAR Y ALIMENTACIÓN SALUDABLE: LA PROPUESTA DE CLAUDIA PINAZO

La licenciada en Nutrición Claudia Pinazo impulsa un proyecto que combina alimentación saludable, desarrollo personal y bienestar. Con más de 30 años de trayectoria, prepara un encuentro abierto a la comunidad que se realizara entre los primeros días de diciembre.

Una nueva propuesta vinculada a la salud y el bienestar comienza a desarrollarse en General Belgrano. Se trata de Arcoíris, un proyecto impulsado por la licenciada en Nutrición Claudia Pinazo, que ofrece una mirada integral sobre la alimentación y los hábitos cotidianos.

Radicada en nuestra ciudad desde hace un año y medio, Pinazo cuenta con más de 30 años de experiencia profesional y propone ampliar el abordaje tradicional de la nutrición, incorporando también espacios de escucha, reflexión y desarrollo personal.

La iniciativa contempla atención nutricional presencial y online, junto con diferentes herramientas relacionadas con el coaching, la meditación, los mandalas y el trabajo sobre las emociones.

Desde esta perspectiva, plantea que mejorar la alimentación no significa únicamente seguir un plan nutricional, sino también revisar las costumbres, reconocer las propias necesidades y construir hábitos saludables que puedan sostenerse en el tiempo.

El objetivo es promover cambios posibles, sin exigencias desmedidas ni frustraciones, entendiendo el bienestar como un proceso que involucra distintos aspectos de la vida.

Un encuentro abierto para compartir y experimentar

Como parte de la presentación de esta propuesta, Claudia organiza un encuentro abierto a la comunidad que se llevará a cabo en el mes de diciembre, de 16 a 19 horas, en Arte Colectivo.

La actividad contará con la participación de una profesora de yoga e incluirá una clase de esta disciplina, consultas sobre nutrición y ejercicios vivenciales vinculados al coaching.

Cómo comunicarse

Quienes deseen conocer más sobre lo que Claudia Pinazo tiene para ofrecer, realizar consultas o solicitar información sobre la atención pueden comunicarse al 11-6981-5980.

También pueden encontrarla en Facebook como Claudia Pinazzo y Nutrir la Vida, y en Instagram como Claudia Pinazzo y @nutrirlavida.cp

La atención se realiza de manera presencial y también mediante videollamadas.

Si bien al principio del articulo compartimos un reproductor con el audio de la entrevista, aquí la agregamos en formato video en nuestro canal de youtube. Fue realizada en Whatzap!, por Somos FM 99.5, el pasado Martes 3 de Noviembre de 2026.