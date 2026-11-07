ALEJANDRO QUINTEROS DEJA EL SERVICIO ACTIVO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DESPUÉS DE 25 AÑOS: “DEL BOMBERO NO NOS VAMOS A ALEJAR NUNCA”

Tras 27 años dentro de la institución y 25 años de servicio, Alejandro Quinteros decidió pasar a la reserva. Una despedida sorpresa organizada por sus compañeros lo emocionó profundamente. Se alejará de las salidas de emergencia, pero seguirá acompañando al cuartel desde otro lugar.

Hay decisiones que marcan el cierre de una etapa, pero que no significan una despedida definitiva. Ese es el caso de Alejandro Quinteros, quien después de una extensa trayectoria en Bomberos Voluntarios decidió dejar el servicio activo y pasar a la reserva.

En una entrevista radial de Somos FM 99.5, Quinteros explicó que no se trata de alejarse de Bomberos, sino de hacer un paso al costado en el servicio para dedicar más tiempo a su familia y a otras actividades que, muchas veces, quedaron postergadas por las exigencias de la vocación voluntaria.

“Del cuerpo activo nos alejamos, pero del bombero no nos vamos a alejar nunca”, expresó.

Alejandro lleva 27 años dentro de la institución, 25 de ellos prestando servicio como bombero. Su acercamiento comenzó desde muy joven, motivado principalmente por su hermano, quien ya formaba parte del cuartel.

“Siempre tenía la intriga de saber por qué él iba al cuartel o por qué se levantaba a la noche y salía. Eso fue una motivación”, recordó. Finalmente, a los 16 años comenzó un camino que mantuvo de manera ininterrumpida durante todos estos años.

Una trayectoria de compromiso y crecimiento

Durante su recorrido institucional, Alejandro también se desempeñó como segundo jefe del cuerpo activo, acompañando durante años el trabajo de la jefatura y participando de distintos proyectos y avances.

Uno de los aspectos que destacó fue el crecimiento en materia de capacitación. Recordó que, en sus comienzos, muchas de las instancias de formación obligaban a viajar a otras localidades, como Monte, Mercedes y General Rodríguez, entre otras.

Con el paso del tiempo, ese esfuerzo permitió que los conocimientos y la experiencia adquiridos fueran transmitidos dentro del propio cuartel.

“Hoy tenemos la posibilidad de que, después de haber hecho todo eso, hayamos sembrado la semilla dentro del cuartel. Hoy no tienen que viajar tanto como viajábamos nosotros”, señaló.

También destacó la transformación que experimentó la institución en materia de infraestructura, vehículos y equipamiento. Recordó los primeros tiempos, cuando los recursos eran mucho más limitados, los móviles requerían constantes reparaciones y los elementos de protección personal eran muy diferentes a los actuales.

Hoy, en cambio, valoró la disponibilidad de ropa especializada, botas para distintos tipos de intervenciones, herramientas, vehículos y recursos que permiten afrontar las emergencias con mejores condiciones de seguridad y preparación.

“Estamos bien parados y equipados”, afirmó, destacando el crecimiento institucional alcanzado a lo largo de los años.

Una despedida sorpresa que terminó en lágrimas

Uno de los momentos más especiales de esta nueva etapa fue la despedida sorpresa que sus compañeros organizaron.

Quinteros contó que, cuando llegó al lugar y comenzó a reconocer los autos de sus compañeros, entendió que algo estaba pasando. Todos lo estaban esperando para compartir un encuentro que no olvidará.

“Cuando vi los autos ahí, eran conocidos. Estaban todos esperando detrás de una puerta y después… salieron lágrimas de lo más profundo”, relató emocionado.

Durante la nota también remarcó que recibir ese reconocimiento de parte de sus propios compañeros tiene un significado muy especial.

“Yo siempre digo que no tengo compañeros, tengo amigos dentro del cuartel”, sostuvo.

Y agregó que, si bien la comunidad siempre acompañó y agradeció el trabajo de los bomberos, recibir una demostración de afecto de quienes compartieron tantos años de servicio es algo diferente.

El casco colgado y una nueva etapa

Consultado sobre cómo será su vínculo con el cuartel a partir de ahora, Alejandro fue claro: ya no participará de las salidas de emergencia.

Incluso contó que el casco ya tiene un lugar especial en su casa.

“Voy a estar, voy a ir, en los toque de sirena, voy a andar por el cuartel, preparar un mate, a limpiar el móvil, lo que sea, pero ya no voy a salir”, explicó.

También manifestó su intención de seguir acompañando desde la experiencia, especialmente a los bomberos más jóvenes que puedan necesitar un consejo o una mirada de quienes llevan muchos años en la actividad.

Tiempo para la familia

Después de tantos años de guardias, emergencias, capacitaciones y compromisos, Quinteros siente que llegó el momento de dedicar más tiempo a quienes estuvieron siempre a su lado.

Sus hijos, su compañera de vida y sus padres forman parte de esa nueva etapa que quiere comenzar a disfrutar con mayor tranquilidad.

“Hoy tengo que dedicarles un poco más de tiempo a ellos, como ellos me dedicaron a mí”, expresó, en referencia a sus padres.

Alejandro Quinteros no se despide de Bomberos Voluntarios. Deja atrás las salidas y la adrenalina del servicio activo, pero conserva intacto el sentido de pertenencia a una institución que fue parte fundamental de su vida.