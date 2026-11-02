SE VIENEN SEIS DÍAS SIN ATENCIÓN EN LOS BANCOS: ¿CÓMO SERÁ EL CRONOGRAMA EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES?

Las sucursales bancarias tendrán varios días consecutivos sin atención presencial entre el viernes 6 y el miércoles 11 de noviembre. Al Día del Trabajador Bancario y el fin de semana se suman los feriados vinculados con la visita del papa León XIV. Qué operaciones se podrán realizar.

Noviembre tendrá un calendario particular para los usuarios del sistema bancario. Durante la segunda semana del mes habrá una seguidilla de jornadas sin atención presencial en las sucursales, que comenzará el viernes 6 y se extenderá, en el caso de la provincia de Buenos Aires, hasta el miércoles 11 de noviembre.

La situación se origina por la combinación del Día del Trabajador Bancario, el fin de semana y los feriados dispuestos con motivo de la visita del papa León XIV a la Argentina.

De esta manera, quienes necesiten realizar trámites por ventanilla deberán organizarse con anticipación y tener en cuenta las fechas de cierre.

¿Qué días no habrá atención bancaria?

El cronograma previsto para esos días es el siguiente:

Viernes 6 de noviembre: Día del Trabajador Bancario. No habrá atención habitual en las sucursales.

Día del Trabajador Bancario. No habrá atención habitual en las sucursales. Sábado 7 de noviembre: cierre habitual por fin de semana.

cierre habitual por fin de semana. Domingo 8 de noviembre: cierre habitual por fin de semana.

cierre habitual por fin de semana. Lunes 9 de noviembre: feriado nacional por la visita del papa León XIV.

feriado nacional por la visita del papa León XIV. Martes 10 de noviembre: feriado bancario dispuesto por el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

feriado bancario dispuesto por el Banco Central de la República Argentina (BCRA). Miércoles 11 de noviembre: feriado en la provincia de Buenos Aires por la visita del Pontífice, por lo que se prevé que tampoco haya atención bancaria presencial en territorio bonaerense.

Así, los vecinos de General Belgrano y de las distintas localidades bonaerenses podrían encontrarse con seis jornadas consecutivas sin atención en las sucursales.

¿Qué operaciones se podrán realizar?

A pesar del cierre de las entidades, los canales electrónicos continuarán funcionando y permitirán realizar buena parte de las operaciones habituales.

Entre los servicios disponibles estarán:

Transferencias bancarias.

Pagos de servicios e impuestos.

Consultas de saldos y movimientos.

Operaciones mediante home banking y aplicaciones móviles.

Extracciones de dinero en cajeros automáticos.

Pagos con tarjetas de débito y crédito.

Operaciones mediante billeteras virtuales.

Es importante tener en cuenta que algunas operaciones pueden tener demoras en su acreditación o procesamiento hasta el siguiente día hábil.

El jueves 5 será clave para anticipar trámites

Ante este escenario, se recomienda a quienes necesiten realizar gestiones presenciales, retirar dinero por ventanilla o efectuar depósitos que requieran atención del personal bancario que intenten resolverlos antes del viernes 6.

También será conveniente verificar los vencimientos de pagos, organizar las transferencias y contar con efectivo suficiente para afrontar los gastos durante esos días.

Otro feriado bancario en noviembre

El calendario del mes tendrá además otra jornada sin atención bancaria en todo el país: el lunes 23 de noviembre, cuando se conmemora el Día de la Soberanía Nacional.

Por eso, noviembre presentará un esquema de atención particular que los usuarios deberán tener en cuenta para organizar sus trámites y operaciones financieras.

La recomendación es consultar también los comunicados de cada entidad bancaria para conocer las condiciones particulares de atención y los servicios disponibles.