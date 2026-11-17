El 6 de marzo de 1475 nació Miguel Ángel y por este motivo se celebra el Día Internacional de la Escultura. Sin embargo, en nuestro país, el día Nacional del Escultor y de las Artes Plásticas, se celebra el 17 de noviembre en honor a la figura de Lola Mora, la primera escultora argentina y latinoamericana, reconocida internacionalmente por sus obras monumentales.

Lola Mora es la escultora por excelencia de nuestra historia, conocida en la ciudad de Buenos Aires por la Fuente de las Nereidas situada en la Costanera Sur. Dos de nuestras provincias se la disputan: no se sabe con exactitud su lugar de origen. Algunos afirman que en El Tala (Salta) y otros, en el norte de Tucumán, que fue donde pasó sus años de formación.

En dicha ciudad tomó clases de dibujo, pintura y retrato con el maestro italiano Santiago Falcucci, con quien aprendió las técnicas del neoclasicismo y el romanticismo italiano. Gracias a esto, logró retratar a grandes personalidades de la sociedad de la época y hacerse un lugar como artista trabajando por encargo para autoridades gubernamentales: realizó un busto de Julio Roca, una estatua de Aristóbulo del Valle y dos sobrerrelieves para la Casa Histórica de la Independencia en San Miguel de Tucumán (simbolizando el 25 de mayo de 1810 y el 9 de julio de 1816), además de cuatro estatuas que decoran el Congreso Nacional.

A partir de 1910 siguió perfeccionándose en Roma, incursionando en la técnica del desnudo, que para la época fue considerada toda una provocación. Mora luchó toda su vida en contra de los estereotipos de género en su profesión, consagrándose como la primer escultora latinoamericana de monumentos. Su trabajo fue premiado en Francia, Australia y Rusia.