Cada 17 de noviembre se recuerda en Argentina el Día de la Militancia, una fecha vinculada a un acontecimiento histórico ocurrido en 1972: el regreso al país de Juan Domingo Perón, luego de casi 18 años de exilio.

El hecho tuvo lugar el 17 de noviembre de 1972, cuando el avión DC-8 de Alitalia que trasladaba al exmandatario desde Roma aterrizó en el aeropuerto internacional de Ezeiza, a las 11:20.

En aquella aeronave viajaban 154 personas, entre ellas dirigentes políticos y sindicales, representantes de distintos sectores sociales, empresarios, científicos y artistas.

¿Por qué se eligió el 17 de noviembre?

La fecha recuerda aquel regreso, que se produjo después del golpe de Estado de 1955, que había derrocado al gobierno de Perón y dado inicio a un prolongado período de exilio.

Aunque su llegada en noviembre de 1972 fue un acontecimiento significativo, su regreso definitivo al país se produjo el 20 de junio de 1973.

Con el paso del tiempo, el 17 de noviembre quedó establecido como el Día de la Militancia, una conmemoración originada en el ámbito del movimiento peronista, que recuerda la participación y el compromiso de quienes acompañaron aquel proceso histórico.

La fecha forma parte del calendario de efemérides argentinas y permite recordar un episodio de la historia política del país ocurrido hace más de cinco décadas.